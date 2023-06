Belastingdienst gaf personeel 1200 keer ontheffing voor gebruik usb-sticks

De Belastingdienst heeft personeel twaalfhonderd keer een ontheffing gegeven voor het gebruik van usb-sticks, zo laat staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer weten (pdf). Hij heeft daarnaast de Belastingdienst gevraagd een onderzoek naar de noodzaak van het gebruik van de usb-ontheffing in te stellen en te kijken of het beleid moet worden aangescherpt.

Standaard zijn usb-poorten op laptops van de Belastingdienst uitgeschakeld, waardoor ook usb-sticks niet zijn te gebruiken. Het usb-beleid werd ingevoerd vanwege de problemen met de veiligheid van gegevens bij de fiscus. "In het geval van een individuele uitwisseling van informatie met burgers en/of bedrijven, is het beleid daarvoor dat waar mogelijk gebruik gemaakt moet worden van de zogenoemde Belastingdienst File Transfer en als dat niet mogelijk is, gebruik te maken van e-mail", zo laat Van Rij weten naar aanleiding van een artikel van NRC over de manier waarop de Belastingdienst met data omgaat.

Begin 2017 stelde toenmalig staatssecretaris Wiebes dat ontheffingen voor het gebruik van usb-sticks alleen in "uiterste gevallen" werden verleend. Dat blijkt niet te kloppen. Ontheffingen worden "ruimhartig" door de fiscus aan het eigen personeel verleend. Volgens Van Rij zijn er situaties waarbij het niet mogelijk is om data via e-mail of File Transfer uit te wisselen. "In dat geval mogen controlemedewerkers en EDP-auditspecialisten werkzaam in het toezichtproces, gebruikmaken van een usb-apparaat voor het overdragen van de informatie." De staatssecretaris voegt toe dat data op usb-sticks automatisch is versleuteld met een wachtwoord.

Tot en met 22 mei van dit jaar blijkt dat de Belastingdienst 1202 keer een ontheffing heeft verleend voor het gebruik van een usb-stick (pdf). In bijna duizend gevallen ging het om een ontheffing waarbij er naar het usb-apparaat kon worden geschreven. De overige ontheffingen betroffen leesrechten. Van Rij stelt dat de Belastingdienst zich bewust van de risico's is. "Het grootste risico op een datalek zit in de toezicht processen, immers wordt daar gewerkt met (persoonsgebonden) informatie die onder de fiscale geheimhouding valt." Afsluitend voegt de staatssecretaris toe dat hij de Belastingdienst heeft gevraagd om onderzoek te doen naar de noodzaak van de usb-ontheffingen en of het noodzakelijk is het beleid aan te scherpen.