Europese Commissie komt op 28 juni met wetsvoorstel voor digitale euro

De Europese Commissie komt op 28 juni met een wetsvoorstel voor de digitale euro, zo heeft minister Kaag van Financiën laten weten (pdf). Vanwege het zomerreces krijgt de Tweede Kamer pas in augustus een korte samenvatting van het voorstel en de mogelijke gevolgen hiervan voor de Nederlandse praktijk. Het kabinet heeft altijd geclaimd dat het nog geen positie over de invoering van de digitale euro heeft ingenomen en dat pas kan doen als het wetsvoorstel uit Brussel er is.

Vorige maand vond er overleg van de Eurogroep en Ecofinraad plaats, waarbij ook de digitale euro werd besproken. De Eurogroep is een informeel orgaan waarin de ministers van de landen van de eurozone samenkomen om euro-aangelegenheden te bespreken. De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) is verantwoordelijk voor economisch beleid, belasting­vraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten.

"Door meerdere lidstaten werd het belang van een duidelijk narratief over de digitale euro benoemd, waarin duidelijk is wat de digitale euro is en wat de voordelen zijn", laat Kaag in een verslag over de bijeenkomsten weten. De minister meldt verder dat Nederland tijdens de overleggen heeft gesteld dat er, na publicatie van het wetsvoorstel, duidelijkheid moet komen over de planning met betrekking tot het voorstel en het vervolg daarop en dat er genoeg tijd moet zijn voor het bepalen van een standpunt en waar nodig afstemming met het nationale parlement.

Wanneer de Europese Commissie een nieuw wetsvoorstel presenteert ontvangt de Tweede Kamer vaak een BNC-fiche, met een samenvatting over de inhoud van het voorstel en de mogelijke gevolgen hiervan voor Nederland. Aangezien het wetsvoorstel naar verwachting op 28 juni verschijnt is het volgens Kaag niet meer haalbaar om voor het zomerreces nog een BNC-fiche naar de Tweede Kamer sturen.

"Mijn voornemen is daarom om het BNC-fiche in te brengen in de eerste ministerraad na het reces (te weten: 18 augustus 2023), waarna ik het BNC-fiche aan de Kamer kan zenden. Zoals hiervoor genoemd, heb ik in de bijeenkomst van de Eurogroep benadrukt dat het belangrijk is om, ook gelet op de zomerperiode, voldoende tijd te krijgen voor standpuntbepaling en -afstemming met het nationale parlement", aldus de minister.