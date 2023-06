Fysieke en digitale opvolger OV-chipkaart volgend jaar ingevoerd

De opvolger van de OV-chipkaart, de OV-pas, zal naar verwachting volgend jaar gefaseerd worden ingevoerd, zo heeft staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer laten weten. De OV-pas komt beschikbaar als fysieke- en digitale kaart en kan in digitale vorm in een wallet op de mobiele telefoon worden gebruikt. "De OV-pas kan ook worden gebruikt voor abonnementen en anoniem reizen", stelt Heijnen.

Volgens de staatssecretaris zal er pas met de OV-chipkaart worden gestopt als het nieuwe systeem zich heeft bewezen in klantgemak en betrouwbaarheid. De huidige OV-chipkaart kan naar verwachting in ieder geval tot 2025 worden gebruikt, aldus Heijnen. Verder meldt de staatssecretaris dat vanaf vandaag er in heel Nederland met de bankpas, creditcard of mobiel kan worden in- en uitgecheckt in het OV. Vandaag start ook een landelijke communicatiecampagne over OVpay, waardoor dit mogelijk is.

Heijnen stelt dat er voor de overstap naar OVpay meerdere aanleidingen zijn. Zo is de bestaande chiptechniek van de huidige OV-chipkaart aan vervanging toe en moet het de kosten van de infrastructuur voor betalen in het OV verminderen. Voor de landelijke invoering van OVpay moesten ruim 60.000 kaartlezers en poorten door de OV-sector worden vervangen of aangepast aan de nieuwe techniek. Ook banken moesten aanpassingen doen in hun systemen. Dit jaar zal worden getest of via OVpay kortingen en abonnementen aan de betaalpas kunnen worden gekoppeld.