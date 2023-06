Apple voorziet iOS en macOS van support voor third-party passkeys

Apple gaat iOS, iPadOS en macOS voorzien van support voor third-party passkeys. Daardoor kunnen wachtwoordmanager-apps andere passkeys op iPhones, iPads en Macs opslaan. Critici van passkeys waarschuwen al lange tijd voor het risico van vendor lock-in, waarbij gebruikers zijn gebonden aan het platform waarop de passkey wordt gegenereerd. De aankondiging van Apple zou die zorgen mogelijk moeten wegnemen en gebruikers meer vrijheid moeten geven.

Passkeys zijn een gezamenlijk initiatief van Apple, Google en Microsoft en moeten wachtwoorden overbodig maken. Ze zijn gebaseerd op de Web Authentication (WebAuthn) standaard en maken gebruik van public key cryptography. Gebruikers moeten eerst een passkey voor een account of website genereren. De bijbehorende private key blijft op het toestel van de gebruiker, terwijl de bijbehorende public key door de website of app wordt opgeslagen. Het toestel van de gebruiker genereert vervolgens een signature gebaseerd op de private key die bij het inloggen wordt verstuurd.

Tijdens het inloggen gebruikt de website of app waarop wordt ingelogd de public key om de signature van de private key te verifiëren. Om de passkey op het toestel te kunnen gebruiken moet eerst een vinger of het gezicht van de gebruiker worden gescand, of een ontgrendelingspatroon of pincode worden opgegeven. Passkeys maken namelijk gebruik van het mechanisme waarmee het betreffende apparaat of systeem van de gebruiker wordt ontgrendeld. Ze zijn echter niet gebonden aan het betreffende apparaat en dezelfde private key kan op meerdere toestellen bestaan.

Apple laat weten dat het nu mogelijk is om passkeys te synchroniseren via externe providers. Details worden echter niet gegeven. Wachtwoordmanager Bitwarden meldde gisteren in een blog dat het binnenkort mogelijk wordt om passkeys in de Bitwarden vault op te slaan en met andere apparaten te synchroniseren. Verder wordt het in de nieuwste versies van iOS en macOS mogelijk om wachtwoorden en passkeys met een groep contacten te delen, waarbij iedereen in de groep wachtwoorden kan opslaan en wijzigen.