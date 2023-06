Google verhelpt zerodaylek gebruikt voor spyware-aanval op Androidtelefoons

Tijdens de patchronde van juni heeft Google een zerodaylek verholpen dat werd gebruikt om Androidtelefoons met spyware te infecteren. Het gaat om een kwetsbaarheid in de kerneldriver van de ARM Mali GPU. Via het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2022-22706, kan een gebruiker met standaardrechten schrijfrechten tot delen van het geheugen krijgen die eigenlijk read-only zouden moeten zijn. Op deze manier is het mogelijk om systeemtoegang te krijgen, aldus Google.

Het techbedrijf waarschuwde eind maart dat het zerodaylek was gebruikt voor aanvallen tegen gebruikers van Samsung-telefoons. Chipfabrikant ARM had al in januari 2022 een update voor de kwetsbaarheid uitgebracht, maar die was niet door Samsung onder gebruikers uitgerold. Dat werd afgelopen mei wel door Samsung gedaan. Nu heeft Google de patch ook onderdeel van de eigen Android-update gemaakt.

Bluetooth-aanval

In totaal zijn met de Android-patchronde van juni 56 kwetsbaarheden in het besturingssysteem verholpen. De gevaarlijkste maakt het mogelijk om Androidtelefoons via bluetooth over te nemen als HFP-support staat ingeschakeld. Interactie van gebruikers is niet vereist om het toestel te compromitteren. Verdere details over het beveiligingslek zijn niet door Google gegeven.

Patchniveau

Google werkt met zogeheten patchniveaus, waarbij een datum het patchniveau weergeeft. Toestellen die de juni-updates ontvangen zullen '2023-06-01' of '2023-06-05' als patchniveau hebben. Fabrikanten die willen dat hun toestellen dit patchniveau krijgen moeten in dit geval alle updates van het Android-bulletin van juni aan hun eigen updates toevoegen, om die vervolgens onder hun gebruikers uit te rollen. De updates zijn beschikbaar gesteld voor Android 11, 12, 12L en 13.

Fabrikanten van Androidtoestellen zijn volgens Google tenminste een maand geleden over de nu verholpen kwetsbaarheden ingelicht en hebben in die tijd updates kunnen ontwikkelen. Dat wil echter niet zeggen dat alle Androidtoestellen deze updates zullen ontvangen. Sommige toestellen worden niet meer met updates van de fabrikant ondersteund of de fabrikant brengt de updates op een later moment uit.