Tor Project verhuist gebruikersforum van gratis cloudhosting naar eigen servers

Het Tor Project, de organisatie achter het Tor-netwerk en Tor Browser, heeft besloten om het gebruikersforum op de eigen servers te hosten en geen gebruik meer te maken van de gratis cloudhosting die nu wordt gebruikt. Anderhalf jaar geleden lanceerde het Tor Project een nieuw "discussieplatform" voor gebruikers, dat op forumsoftware Discourse draait. Daarbij maakte het forum gebruik van gratis cloudhosting, aangeboden door Discourse.

Om meer controle over de forumconfiguratie te krijgen en een onion-versie van het forum te kunnen starten heeft het Tor Project naar eigen zeggen besloten om het forum op de eigen servers te gaan hosten. Onion-sites draaien op het Tor-netwerk en zijn alleen toegankelijk via Tor Browser. Dagelijks maken zo'n 2,5 miljoen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en gecensureerde websites te bezoeken.

De forummigratie zal op 20 juni plaatsvinden. Gebruikers die via een U2F-key op het forum inloggen zullen hun back-up-code moeten gebruiken om na de migratie in te kunnen loggen. Een andere optie voor deze gebruikers is het uitschakelen van tweefactorauthenticatie voordat de migratie plaatsvindt, om die daarna weer in te schakelen.