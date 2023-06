SP en SGP willen winkels wettelijk verplichten om contant geld te accepteren

De SP en SGP willen dat winkels wettelijk worden verplicht om contant geld te accepteren en hebben daarvoor een amendement ingediend. Volgens SP-Kamerlid Alkaya en SGP-Kamerlid Stoffer zijn veel mensen van contant geld afhankelijk en dient het ook als back-up in het geval van storingen met het digitale betalingsverkeer.

Volgens cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn zo’n 1,3 tot 1,5 miljoen mensen in Nederland afhankelijk van contant geld. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen, migranten, laaggeletterden en mensen met een beperking. DNB voorziet de komende jaren een forse daling in de acceptatiegraad van contant geld. Waar er nu nog bij negen van de tien plekken met brief- en muntgeld kan worden betaald, is dat over vijf jaar naar verwachting nog maar in zo’n zes op de tien winkels.

"Het is heel belangrijk dat kwetsbare groepen zo goed mogelijk mee kunnen doen in onze maatschappij", vinden de twee Kamerleden. "Je wilt niet dat mensen straks geen patatje of boek meer kunnen kopen omdat ze in het digitale betalingsverkeer niet goed kunnen meekomen.” Daarnaast kan er bij storingen op contant geld worden teruggevallen. "Pas werkte de pinapparaten in onze supermarkt niet, toen heb ik contant geld geleend van mijn buurvrouw. Sindsdien heb ik altijd wat op zak. Het is een belangrijke en betrouwbare back-up", aldus Stoffer.

Volgens Alkaya hebben niet alleen mensen die dagelijks contant geld gebruiken baat bij de voorgestelde acceptatieplicht, maar de hele samenleving. "Iedereen krijgt namelijk een terugvaloptie die altijd blijft functioneren, wat bovendien goed is voor de financiële stabiliteit." De Kamerleden dienden hun gezamenlijke amendement in bij de behandeling van het wetsvoorstel 'plan van aanpak witwassen'.

Daarin staat dat de acceptatieplicht in principe geldt voor elke publiek toegankelijke locatie of organisatie die producten of diensten aanbiedt aan particulieren. De regering krijgt de mogelijkheid om per algemene maatregel van bestuur uitzonderingen op deze acceptatieplicht in te stellen, als wordt onderbouwd dat dit vanwege de uitvoering of de veiligheid noodzakelijk is.

Dit kan bijvoorbeeld per sector. Dit dient dan wel door middel van een zogenaamde zware voorhangprocedure voorgelegd te worden aan de Tweede Kamer. Een specifiek voorbeeld hiervan kunnen bijvoorbeeld onbemande tankstations zijn, waarbij het zowel vanwege de uitvoerbaarheid als de veiligheid onwenselijk kan zijn om een acceptatieplicht voor contant geld op te leggen.