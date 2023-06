Vlaamse minister adviseert wachtwoord omvormers zonnepanelen te wijzigen

De Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir adviseert eigenaren van zonnepanelen om het wachtwoord van hun omvormer te wijzigen en daarbij geen naam van kinderen of geboortedatum te gebruiken. Dat liet Demir weten in een vergadering van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Aanleiding voor het advies waren vragen over onderzoek van de Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, die waarschuwde dat een groot deel van de omvormers van zonnepanelen kwetsbaar voor cyberaanvallen is.

"Zijn er ervaringen met hacking via omvormers gekend in Vlaanderen? In Nederland zijn er een paar tientallen meldingen per jaar van problemen rond cybersecurity via omvormers. Zijn daar lessen uit getrokken? Op welke manier gaan we die cybersecurity bij de installatie van omvormers in Vlaanderen verzekeren? Wordt er een informatiecampagne in het leven geroepen?", vroeg Robrecht Bothuyne, Vlaams parlementslid voor regeringspartij CD&V.

"Net als bij alle andere toestellen die verbonden zijn met het internet, bestaat er een risico dat ook deze toestellen worden gehackt. De eerste en belangrijkste maatregel die eenieder kan nemen, is om de standaardgebruikersnaam en het wachtwoord te wijzigen naar een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord, en het liefst iets complexer dan de naam van je zoon of dochter of je geboortedatum", antwoordde de minister.

Volgens Demir zijn er naast het rapport van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur op dit moment geen andere adviezen bekend. "Wel is het zo dat omvormers enkel kunnen worden geïnstalleerd mits homologatie. In België verloopt dat via Synergrid. Hierin sturen de netbeheerders onder andere aan op hardwarematige beveiliging van omvormers." Afsluitend merkt de minister op dat ze het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) zal vragen hoe de aanbevelingen over wachtwoorden onder zonnepaneleneigenaars kunnen worden verspreid.