Hengelose Scholengemeenschap OSG sluit deal met ransomwaregroep

De Hengelose scholengemeenschap OSG, die onlangs het slachtoffer werd van een ransomware-aanval, heeft een deal met de verantwoordelijke criminelen gesloten. De aanval werd dinsdag 30 mei ontdekt. De aanvallers wisten zowel bestanden op de servers van OSG te versleutelen als gegevens te stelen. Welke gegevens dit zijn, of hoeveel gegevens het betreft, wordt nog altijd onderzocht.

Wel is er contact geweest met de criminelen. "Dit heeft geleid tot een overeenkomst met de hackers, waarmee wij de gegevens terug kregen die versleuteld waren en waarbij de hackers hebben toegezegd de gegevens die zij in handen hadden te vernietigen en niet openbaar te maken. Over het contact en de overeenkomst met de hackers doen wij geen mededelingen", aldus de scholengemeenschap.

De onderwijsinstelling zegt dat de veiligheid van leerlingen en medewerkers de hoogste prioriteit heeft en het daarom de overeenkomst heeft gesloten. Wanneer de scholengemeenschap volledig van de aanval is hersteld is nog onbekend. "Op dit moment werken wij hard aan het herstellen van onze systemen. Het herstel van onze systemen verloopt goed. Wij kunnen nog geen inschatting geven van wanneer we volledig zijn hersteld."

Hoewel de oorzaak van de aanval nog niet bekend is, geeft de scholengemeenschap aan dat het stappen neemt om het eigen beveiligingssysteem te versterken en ervoor te zorgen dat een dergelijk incident zich in de toekomst niet opnieuw voordoet.