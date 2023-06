Western Digital geeft kwetsbare NAS-apparaten geen toegang tot My Cloud

Western Digital geeft kwetsbare NAS-apparaten geen toegang meer tot My Cloud waarmee het mogelijk is om via internet toegang tot bestanden te krijgen die lokaal op de NAS zijn opgeslagen. My Cloud NAS-apparaten die niet over firmware 5.26.202 of nieuwer beschikken kunnen sinds 15 juni geen verbinding meer met de clouddiensten van WD maken. Het gaat zowel om het gebruik van de My Cloud OS 5-app als MyCloud.com.

Volgens de fabrikant zijn met versie 5.26.202 kritieke kwetsbaarheden verholpen waardoor een aanvaller de apparaten op afstand kan overnemen. Eigenaren van een NAS-apparaat die de firmware niet updaten kunnen bestanden vanwege de blokkade alleen nog lokaal benaderen. Daarnaast is WD ook gestopt met de ondersteuning van de WD Discovery Desktop App, waardoor het mogelijk is om NAS-apparaten als lokale schijf te mounten. Het product zal geen beveiligingsupdates meer ontvangen, waarschuwt WD.