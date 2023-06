Kabinet gaat aanbieden en downloaden van deepfaketools niet verbieden

Het kabinet gaat het aanbieden, verspreiden en downloaden van tools en software voor het maken van deepfakes niet wettelijk verbieden, zoals de Tweede Kamer via een aangenomen motie had verzocht. Dat hebben minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid en minister Weerwind voor Rechtsbescherming laten weten. Volgens de bewindslieden volstaat de huidige wetgeving voor het omgaan met deepfakes.

Eind november kwam VVD-Kamerlid Rajkowski met een motie die mede door GroenLinks, Volt, D66, CDA en ChristenUnie werd ondertekend. De motie verzocht het kabinet om met een wetsvoorstel te komen om bepaalde vormen van deepfaketechnologie tegen te gaan, waarbij in ieder geval het vervaardigen, aanbieden, verspreiden, downloaden of gebruiken van deepfaketechnologie of technologie die kan worden ingezet om deepfakes te genereren zou worden verboden. Het voorstel werd met 127 stemmen voor aangenomen. Alleen de PVV en PvdD stemden tegen.

Het kabinet heeft besloten de motie niet uit te voeren. De huidige wetgeving biedt namelijk voldoende mogelijkheden om misbruik van deeptaketechnologie aan te pakken, aldus de bewindslieden. "Een algemener verbod op het gebruiken van deepfaketechnologie als zodanig is daarvoor niet noodzakelijk en heeft ook negatieve effecten. Van belang is tevens dat een eventueel breed verbod in strijd kan komen met verschillende (fundamentele) rechten zoals de vrijheid van meningsuiting of de vrijheid van kunsten en wetenschappen", zo laten Weerwind en Yesilgöz verder weten.

Volgens de ministers zal een wettelijk verbod op het vervaardigen, aanbieden, verspreiden en downloaden van de technologie naar verwachting eenvoudig zijn te omzeilen. Aanbieders, die zich vaak in het buitenland bevinden, zijn bijvoorbeeld moeilijk aan te spreken. Het zal dan ook lastig zijn een verbod te handhaven, als aanbieders als zijn te identificeren. "Intussen kan de software wel gemakkelijk worden gevonden en gedownload. Kortom, personen die deze technologie (op een kwaadwillende manier) willen gebruiken, zullen daar ook met een verbod relatief eenvoudig over kunnen beschikken", merken Weerwind en Yesilgöz op.

Wel gaat het kabinet in het kader van deepfakes een aantal maatregelen nemen. Zo wordt er gewerkt aan bewustwording en praktische handvatten voor de omgang met deepfakes in de keten tussen politie, Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut. Ook wil het kabinet in de AI-verordening, waar op dit moment over wordt onderhandeld, een transparantieplicht voor deepfakes steunen en als laatste regelgeving bevorderen die de herkomst en de methoden voor de verspreiding van "desinformatie" op internet inzichtelijker moet maken.