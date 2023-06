Privacyonderzoek naar Facebookpagina’s overheid nu ook in het Nederlands

Het privacyonderzoek naar de Facebookpagina's van de overheid is nu ook in het Nederlands beschikbaar. Staatssecretaris Van Huffelen heeft de vertaalde versie naar de Tweede Kamer gestuurd. De conclusie is nog steeds hetzelfde: de Nederlandse overheid moet stoppen met het gebruik van Facebook voor de communicatie met burgers als de huidige risico's voor privacy en mensenrechten blijven bestaan.

Toenmalig minister Ollongren van Binnenlandse Zaken kondigde eind 2021 aan dat er een onderzoek zou komen naar het gebruik van Facebook door de Rijksoverheid. De onderzoeksrapporten verschenen afgelopen november. Het ging om een Data Protection Impact Assessment (DPIA) en een Human Rights Impact Assessment (HRIA). Aanleiding was een verzoek van de Duitse privacytoezichthouder aan de Duitse regering en andere overheidsinstellingen dat die vanwege de privacyrisico's hun Facebookpagina's zouden moeten sluiten.

De DPIA, die door de Haagse Privacy Company werd uitgevoerd, gaat over het genereren en gebruiken van website analytics en andere gegevens die Facebook bijhoudt over het gedrag van bezoekers op een Facebookpagina. Facebook stelt deze statistieken beschikbaar aan de eigenaar van de Facebookpagina. Volgens de Privacy Company zijn er zeven hoge en één lage privacyrisico's wanneer overheidsorganisaties een Facebookpagina gebruiken om met een massapubliek te communiceren.

Het onderzoeksrapport concludeert dat overheidsorganisaties moeten stoppen met het gebruik van Facebookpagina’s als Facebook geen maatregelen neemt om de hoge gegevensbeschermingsrisico's te verhelpen. De Nederlandse overheid liet bij de presentatie van de DPIA afgelopen november weten dat het in gesprek met Facebook was over het wegnemen van deze risico’s. Daarnaast werd onderzocht wat de gevolgen zijn van het stoppen met Facebookpagina's voor overheidscommunicatie. Het onderzoek zou begin dit jaar gereed moeten zijn, maar is nog altijd niet verschenen.

De oorspronkelijke rapporten naar de gevolgen voor privacy en mensenrechten zijn in het Engels. Begin dit jaar verscheen er al een Nederlandstalige samenvatting. "Ik vind het gezien het belang van het onderwerp namelijk belangrijk dat de inhoud van de documenten voor een breed publiek begrijpelijk is", liet Van Huffelen destijds weten. Nu zijn ook de Nederlandstalige versies van de rapporten naar de Tweede Kamer gestuurd. "Ik merk hierbij op dat in geval van twijfel de originele, Engelse, tekst geldt", aldus de staatssecretaris.