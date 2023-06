WhatsApp rolt nieuwe feature uit om onbekende bellers stil te houden

WhatsApp heeft een nieuwe feature uitgerold waarmee het mogelijk is om telefoontjes van onbekende bellers stil te houden. Volgens de chatapp moet dit gebruikers meer privacy en controle over inkomende gesprekken geven en beschermen tegen spam en scams. Gebruikers moeten de feature wel eerst zelf inschakelen. Daarna zullen inkomende gesprekken automatisch op spam, scams en gesprekken van onbekende personen worden gescreend. Dergelijke gesprekken zullen worden stilgehouden, maar zijn wel zichtbaar in de gesprekslijst.

Naast de "Silence Unknown Callers" feature is WhatsApp ook met een "Privacy Checkup" gekomen, waarmee gebruikers worden gewezen op de verschillende privacyinstellingen en opties om hun account, informatie en berichten te beschermen. De nieuwe opties zijn vanaf vandaag voor alle gebruikers beschikbaar.