"Smart" voerautomaat voor huisdieren kwetsbaar door hardcoded wachtwoord

Een "smart" voerautomaat voor huisdieren is door het gebruik van een hardcoded wachtwoord, onveilig updateproces en onveilige communicatie met spraakassistent Alexa kwetsbaar voor aanvallers. Die kunnen het apparaat overnemen en saboteren. De fabrikant werd vorig jaar oktober al over de problemen ingelicht, maar heeft nog altijd geen oplossing uitgebracht, zo meldt antivirusbedrijf Kaspersky dat de kwetsbaarheden ontdekte.

De problemen doen zich voor in een voerautomaat van het merk Dogness. Eigenaren kunnen het apparaat via een app bedienen. Die communiceert hiervoor met een cloudserver. Onderzoekers van Kaspersky onderzochten de machine en ontdekten dat daarop een Telnet-server draaide. Het root-wachtwoord bleek hardcoded in de firmware te staan en is voor alle modellen hetzelfde. Via het root-wachtwoord kan volledige toegang tot het apparaat worden verkregen.

Verder blijkt de voerautomaat onversleuteld met de cloudserver te communiceren en updates via http te downloaden. De authenticiteit van de firmware wordt niet gecontroleerd, waardoor het via een man-in-the-middle mogelijk is om een malafide update te installeren. De voerautomaat is ook via stemassistent Alexa te bedienen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) broker. De gebruikersnaam en wachtwoord voor deze broker zijn echter hardcoded in de software en voor alle voerautomaten hetzelfde. Kaspersky probeerde de leverancier naar eigen zeggen herhaaldelijk over de problemen te informeren, maar zonder succes.