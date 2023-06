Vpn-provider Mullvad onthult eigen op Google gebaseerde zoekmachine Leta

Vpn-provider Mullvad heeft een eigen op Google gebaseerde zoekmachine onthuld genaamd Leta, die meer privacy zou moeten bieden dan bij direct gebruik van Google het geval is. Leta is Zweeds voor zoeken en maakt gebruik van de Google Search API voor het verwerken van zoekopdrachten. Mullvads zoekmachine is dan ook geen zelfontwikkelde zoekmachine, maar een front end voor de zoekmachine van Google.

Een groot verschil met het direct gebruiken van Google is dat Leta de zoekopdrachten van gebruikers uitvoert. Daarmee fungeert Mullvads zoekmachine als een proxy. Verder worden alle zoekopdrachten gecachet en deze gecachete resultaten met alle gebruikers gedeeld. Dat zou onder andere de privacy moeten verbeteren. De zoekmachine is alleen beschikbaar voor betalende Mullvad-gebruikers en is onder andere via de Mullvad Browser te gebruiken.

De zoekresultaten zijn verder gestript van trackinglinks, waardoor de zoekmachine een schone, private ervaring biedt, zo claimt Mullvad. Om tegen "correlatie-aanvallen" bescherming te bieden worden zoekopdrachten dertig dagen in de cache bewaard. Verder kan elk Mullvad-account dagelijks honderd directe zoekopdrachten uitvoeren en een onbeperkt aantal gecachete zoekopdrachten bekijken.