Consumentenbond: gezichtsherkenning veel telefoons te omzeilen met foto

De gezichtsherkenning van veel smartphones is te omzeilen met een portretfoto, zo stelt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. Het gaat vooral om goedkopere en een paar gemiddeld geprijsde smartphones van onder andere Motorola, Nokia en Xiaomi. Ook enkele duurdere toestellen hebben problemen. De Xiaomi 12T Pro (620 euro), 13 (750 euro) en 13 Pro (1300 euro), net als de Nokia X30 5G (510 euro) zijn met een foto te ontgrendelen.

Bij 26 van de 60 smartphones die sinds augustus 2022 zijn getest (43 procent) lukte het de onderzoekers om via een pasfoto toegang tot de telefoon te krijgen. Alle recent geteste iPhones zijn volgens de Consumentenbond wel goed te beveiligen met gezichtsherkenning of een vingerafdruk. Ook elf van de twaalf Samsung-telefoons werken naar behoren. Alleen de goedkope Samsung Galaxy A04s (150 euro) weet niet door de test te komen. De smartphonefabrikanten waarschuwen klanten wel dat gezichtsherkenning niet de beste beveiliging is. "Maar wij vinden dat fabrikanten zwakke beveiliging helemaal niet moeten aanbieden", aldus de Consumentenbond.

Vier jaar geleden stelde Consumentenbond ook al vast dat de gezichtsherkenning van een vergelijkbaar percentage telefoons niet goed werkt. "Het is teleurstellend dat de betrouwbaarheid van gezichtsherkenning in al die jaren niet is verbeterd. De falende telefoons geven gebruikers wel een waarschuwing dat de gezichtsherkenning niet de veiligste vorm van beveiliging is. Maar wat ons betreft moet zwakke gezichtsherkenning überhaupt niet worden aangeboden, ook niet met waarschuwing", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.