Militairen VS gewaarschuwd voor ongevraagd opgestuurde smartwatches

Het Amerikaanse leger heeft militairen gewaarschuwd voor smartwatches die men ongevraagd opgestuurd krijgt. Meerdere soldaten lieten de Criminal Investigation Division van het leger weten dat ze de horloges hadden ontvangen. Eenmaal ingeschakeld maken de smartwatches automatisch verbinding met wifi-netwerken en mobiele telefoons, waarbij er toegang tot allerlei gebruikersgegevens wordt verkregen, aldus de waarschuwing.

"Deze smartwatches kunnen ook malware bevatten, die de afzender toegang tot opgeslagen data geeft, waaronder bankgegevens, contacten en accountgegevens, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden", stelt de Criminal Investigation Division. De malware zou ook toegang tot microfoon en camera's kunnen hebben, waardoor militairen zijn af te luisteren, zo laat de waarschuwing verder weten.

Een andere mogelijkheid is dat er sprake is van een "brushing scam". Daarbij versturen vaak internationale verkopers producten naar personen van wie ze het adres op internet hebben gevonden. Vervolgens schrijven ze in naam van de ontvanger een positieve review over het product, om zo voor een positieve beoordeling op verkoopsites te zorgen en het aantal verkochte producten kunstmatig op te hogen. Daarbij gaat het vaak om goedkope producten. Militairen die de smartwatches hebben ontvangen wordt aangeraden die niet aan te zetten.