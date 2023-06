Ziekenhuis raakt via usb-stick gebruikt op conferentie besmet met malware

Een Europees ziekenhuis is eerder dit jaar via een usb-stick die op een conferentie was gebruikt besmet geraakt met malware, zo meldt securitybedrijf Check Point. De naam van het ziekenhuis is niet bekendgemaakt, alsmede de impact, maar onderzoekers konden wel "patient zero" achterhalen. Het bleek om een ziekenhuismedewerker te gaan die een conferentie in Azië had bijgewoond.

Via de usb-stick deelde hij zijn eigen presentatie met andere bezoekers. De computer van een van zijn collega's op de conferentie was echter besmet, waardoor ook zijn usb-stick geïnfecteerde raakte. De ziekenhuismedewerker nam de usb-stick vervolgens mee naar het ziekenhuis, waardoor de malware zich verder kon verspreiden. Op besmette usb-sticks worden alle bestanden van de gebruiker verborgen. Het slachtoffer ziet alleen een malafide launcher die de naam van de usb-stick heeft.

Zodra het slachtoffer de launcher start worden de verborgen gemaakte bestanden zichtbaar en in de achtergrond een backdoor geïnstalleerd waarmee de aanvallers toegang tot het systeem krijgen. Daarnaast wordt er gemonitord op nieuw aangesloten usb-sticks, om die vervolgens ook te infecteren. Ook netwerkschijven die op een besmet systeem worden toegevoegd kunnen besmet raken.

Volgens Check Point is het belangrijk dat organisaties hun personeel voorlichten over het gebruik van usb-sticks afkomstig van onbekende of onbetrouwbare bronnen. Daarnaast moeten er duidelijke richtlijnen voor het gebruik van de datadragers zijn. Zo zou het gebruik moeten worden beperkt of verboden, tenzij usb-sticks afkomstig zijn van betrouwbare bronnen en gecontroleerd op malware. Tevens kunnen organisaties kijken naar alternatieven voor het gebruik van usb-sticks.