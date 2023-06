Gegevens 3900 medewerkers fruitgigant Dole gestolen bij ransomware-aanval

Bij een ransomware-aanval op fruitgigant Dole die eerder dit jaar plaatsvond zijn de gegevens van 3900 medewerkers gestolen, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt in een datalekmelding aan de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine. Het gaat om naam, adres, telefoonnummer, kopie van rijbewijs, social-securitynummer, paspoortnummer, geboortedatum en andere werkgerelateerde informatie.

Ondanks de diefstal van gegevens stelt Dole dat er geen aanleiding is om te denken dat de persoonlijke gegevens van medewerkers is of zal worden misbruikt. Getroffen medewerkers kunnen een jaar lang kosteloos hun krediet laten monitoren. Dole werd begin februari het slachtoffer van een ransomware-aanval waarop het meerdere fabrieken in Noord-Amerika uitschakelde en voedselleveringen aan supermarkten opschortte.

De fruitgigant stelde dat de aanval met name grote gevolgen had voor de verse groenten die het in Chili verwerkt. Tijdens een conference call met beursanalisten over de jaar- en kwartaalcijfers liet het bedrijf weten dat het de schade van de ransomware-aanval niet via de verzekering vergoed krijgt. Hoe groot de schade precies is, is nog niet bekendgemaakt.