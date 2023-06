Ministerie gebruikte jarenlang usb-sticks als enige back-up voor ministeriële e-mails

Het ministerie van Onderwijs heeft jarenlang twee usb-sticks als back-up voor de mailboxen van oud-bewindslieden gebruikt. Vorig jaar kwam er nog een externe harde schijf bij om de duizenden e-mails te back-uppen. Inmiddels worden de ministeriële e-mails naar het "recordsmanagementsysteem" verplaatst, een digitaal beheerde omgeving van het ministerie. Op deze manier zouden de gegevens beter zijn te bewaren. Dat meldt Follow The Money (FTM).

De usb-sticks en externe harde schijf bevatten duizenden e-mails die van november 2012 tot en met januari 2022 door of namens de vier bewindslieden van het ministerie in die periode werden verstuurd of ontvangen. Sinds 2017 werden de mailboxen op twee usb-sticks geback-upt. Bij het afscheid van ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob kwam daar een externe harde schijf bij. Er werden geen andere back-ups bewaard. De datadragers werden bij elkaar in een kluis opgeslagen. "Ik vind het gek als iets maar op een plek wordt bewaard. Dat is kwetsbaar", zegt archiefwetenschapper Charles Jeurgens van de Universiteit van Amsterdam.

E-mails van en aan de ministers en staatssecretarissen moet het ministerie over twintig jaar overdragen aan het Nationaal Archief, zodat historici en geïnteresseerde burgers hier onderzoek naar kunnen doen. Het gebruik van de datadragers zou mogelijk een belemmering kunnen zijn. Zo is het de vraag of de systemen van het Nationaal Archief over twintig jaar nog met een usb-poort zijn uitgerust. Sinds vorig jaar juli heeft het Nationaal Archief dan ook gesteld dat gegevens digitaal moeten worden aangeleverd en diskettes, externe harde schijven en usb-sticks niet meer mogen worden gebruikt.

Het ministerie van Onderwijs erkent dat het back-uppen van e-mails op alleen usb-sticks kwetsbaar is. "Daarom is er voor gekozen deze e-mails binnen de door onszelf beheerde documentmanagementomgeving veilig te stellen. We erkennen dat dit eerder opgepakt had kunnen worden. Het proces loopt nu en wordt naar verwachting begin volgende maand afgerond", aldus een reactie van het departement tegenover FTM. Andere ministeries maken ook gebruik van usb-sticks, maar dan als aanvullende back-up.