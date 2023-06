QNAP stopt vanaf 1 oktober ondersteuning online fotoalbum Photo Station

QNAP stopt vanaf 1 oktober de ondersteuning van online fotoalbum Photo Station. De software is in het verleden herhaaldelijk het doelwit geweest van ransomware-aanvallen. Vorig jaar wisten criminelen achter de Deadbolt-ransomware nog ruim 11.000 QNAP-apparaten via een zerodaylek in Photo Station te versleutelen en eisten losgeld van eigenaren voor het ontsleutelen van de data.

Photo Station is een online fotoalbum waarmee gebruikers foto's en video op het NAS-systeem met vrienden en familie via het internet kunnen delen. Vanaf 1 oktober is Photo Station end-of-life. De software ontvangt dan geen beveiligingsupdates meer en zal ook niet meer via het App Center worden aangeboden. QNAP claimt dat door het beëindigen van de support meer middelen voor andere oplossingen beschikbaar komen. Photo Station blijft na 1 oktober wel gewoon te gebruiken, maar gebruikers wordt aangeraden om naar QuMagie over te stappen.