VS meldt actief misbruik van kritiek beveiligingslek in Zyxel NAS-apparaten

De Amerikaanse autoriteiten melden actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in NAS-apparaten van fabrikant Zyxel. Een beveiligingsupdate verscheen op 20 juni. Nog geen drie dagen later werd het eerste misbruik al waargenomen, aldus het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. Dat heeft federale overheidsinstanties die met Zyxel NAS-apparaten werken opgeroepen om de update voor 14 juli te installeren.

De kwetsbaarheid in de NAS-apparaten, aangeduid als CVE-2023-27992, maakt "pre-authentication command injection" mogelijk, waardoor een aanvaller systeemcommando's op het NAS-apparaat kan uitvoeren, waarbij inloggegevens niet zijn vereist. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Het probleem is aanwezig in de Zyxel NAS326, NAS540 en NAS542. Voor deze modellen is versie 5.21 van de firmware verschenen. De kwetsbaarheid werd door drie verschillende partijen aan Zyxel gerapporteerd.

Het CISA houdt een lijst bij van actief aangevallen kwetsbaarheden en stelt vervolgens deadlines wanneer federale overheidsinstanties de update voor het betreffende probleem moeten installeren. De lijst, die inzicht geeft in kwetsbaarheden waarvan aanvallers misbruik maken, wordt geregeld met nieuw aangevallen beveiligingslekken uitgebreid. De nieuwste update van de lijst bevat onder andere CVE-2023-27992. Het CISA heeft echter geen details over de aanvallen gegeven.