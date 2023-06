Commissie: digitale euro kan teruglopend gebruik contant geld versnellen

De digitale euro kan het teruglopend gebruik van contant geld versnellen, zo staat in een rapport van de vaste commissie voor Financiën dat aan de Tweede Kamer is aangeboden. In het rapport van rapporteurs Eelco Heinen en Mahir Alkaya wordt het kabinet opgeroepen geen onomkeerbare stappen te zetten in de onderhandelingen over de digitale euro voordat er eerst met het parlement is gedebatteerd.

De Europese Commissie komt binnenkort met een wetsvoorstel dat de juridische basis voor de digitale euro vormt. Het rapport van de commissie moet Tweede Kamerleden helpen om het debat over het voorstel te voeren. Zo wordt uitgelegd wat een digitale euro is, in hoeverre er behoefte aan de munt is en wat de doelstellingen voor een digitale euro zijn. Ook doen de rapporteurs aanbevelingen voor de verdere behandeling van dit dossier.

"De introductie van een nieuw alternatief voor contant geld, dat tevens de functie van contant geld bij storingen zou kunnen overnemen, zal naar verwachting een deel van het gebruik van contant geld kunnen vervangen. Daar komt bij dat, zoals ook het kabinet opmerkt, zonder brede adoptie de digitale euro de beleidsmatige doelen niet kan bereiken. Daarmee is het aannemelijk dat de digitale euro het teruglopend gebruik van contant geld kan versnellen", stellen de rapporteurs.

Uit onderzoek van de Europese Centrale Bank blijkt dat veel respondenten bang zijn dat de invoering van de digitale euro zal leiden tot een uitfasering van contant geld. De Tweede Kamer heeft inmiddels zeventien moties aangenomen over een digitale euro, onder andere over de vormgeving, programmeerbaarheid, privacy en het behoud van contant geld.

Ook zijn er nog vragen over de privacy en anonimiteit van de digitale euro. "In hoeverre het mogelijk wordt om met de digitale euro anonieme betalingen te verrichten tot een bepaald maximumbedrag per transactie en per maand, is op dit moment nog de vraag", aldus de rapporteurs. Eerder had de Europese Centrale Bank al laten weten dat de digitale euro niet dezelfde privacy biedt als contant geld.

Op 28 juni wordt naar verwachting het wetgevend voorstel voor de digitale euro van de Europese Commissie gepresenteerd. De rapporteurs roepen het kabinet op geen onomkeerbare stappen te zetten in de onderhandelingen over dit voorstel in Brussel, totdat de commissie Financiën na het zomerreces overleg heeft kunnen voeren met de minister over de Nederlandse inzet.