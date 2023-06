RDW: meer bevoegdheden nodig voor controle kilometerstand bij rekeningrijden

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zegt meer bevoegdheden nodig te hebben om de kilometerstand bij rekeningrijden te controleren. Dat staat in een onderzoek dat de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat lieten uitvoeren naar het gebruik van de kilometerteller voor rekeningrijden (pdf). In het coalitieakkoord heeft het kabinet de komst van een systeem aangekondigd dat autobezitters laat betalen naar gebruik.

Het betrouwbaar registeren van het aantal gereden kilometers is daarvoor essentieel, zo stelt het kabinet. Om inzicht te krijgen in geschikte systemen voor deze registratie werd er eerder al onderzoek uitgevoerd, dat drie oplossingsrichtingen voor kilometerregistratie in beeld bracht: Voortbouwen op bestaande meetsystemen en registratie, een apparaat in de auto dat de kilometerstand van de auto registreert zonder GPS (apparaat is aangesloten op tellerstand en slaat gegevens apart op) en als derde een apparaat in de auto dat zelfstandig op basis van GPS het aantal gereden kilometers meet, registreert én communiceert.

Naar het gebruik van de kilometerteller werd een vervolgonderzoek ingesteld. "Uitgangspunt in dit scenario is dat de kilometerregistratie onder Betalen naar Gebruik is gebaseerd op de tellerstand van het voertuig en dat er geen extra boordapparatuur wordt ingebouwd. Dat sluit aan bij het uitgangspunt van eenvoud en biedt voordelen op het gebied van privacy en kosten", aldus minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

In het onderzoek stelt de RDW dat het meer bevoegdheden nodig heeft om de betrouwbaarheid van de kilometerstand te borgen. "Wanneer bewust of onbewust verkeerde tellerstanden worden doorgegeven of wanneer uit de tellerstanden blijkt dat gefraudeerd wordt, moet de RDW daarop kunnen handhaven. De RDW geeft aan deze mogelijkheden momenteel onvoldoende te hebben", aldus de onderzoekers in het rapport.

De uitbreiding van de benodigde bevoegdheden om toezicht te houden op fouten in doorgegeven kilometerstanden richt zich op een aantal aspecten. Het gaat dan om het verplichten van belastingplichtigen om jaarlijks hun tellerstanden te laten registreren bij een erkende garage, bevoegdheden om fouten in de registratie van tellerstanden door erkende garages te voorkomen, herstellen en eventueel te bestraffen en bevoegdheden om fraude met de kilometerteller te voorkomen, herstellen en te bestraffen.

"Gegeven huidige ervaring ligt een belangrijke rol voor de RDW en de Belastingdienst voor de hand, die zij goed kunnen vervullen. Wel is uitbreiding van bevoegdheden voor toezicht en handhaving van de RDW nodig en vraagt de capaciteit bij de Belastingdienst aandacht, zowel in de voorbereiding bij de ontwikkeling van ict-systemen als bij de realisatie voor het afhandelen van klantcontact en bezwaar en beroep", concluderen de onderzoekers. Harbers stelt dat het kabinet de inzichten van het onderzoeksrapport zal gebruiken in de vormgeving van rekeningrijden.