Tiel verwijdert toezichtcamera's winkelcentrum: niet meer proportioneel

De gemeente Tiel heeft besloten om de toezichtcamera's in wijkwinkelcentrum Rauwenhof te verwijderen. Het gebruik van de camera's, die bijna negen jaar aanwezig waren, is niet meer proportioneel, zo heeft burgemeester Beenakker aan de gemeenteraad laten weten (pdf). De camera's werden eind 2014 geplaatst om overlast, incidenten en vernielingen door een jeugdgroep tegen te gaan.

"Het is belangrijk om periodiek te toetsen of de juridische grondslag nog steeds aanwezig is om de inbreuk die het cameratoezicht maakt op de privacy te rechtvaardigden of dat dit niet (meer) het geval is", aldus de burgemeester. Uit de laatste evaluatie blijkt dat er nog maar weinig overlast en criminaliteit bij het winkelcentrum is en dat de juridische grondslag (proportionaliteit, subsidiariteit en noodzakelijkheid) voor het cameratoezicht ontbreekt.

De gemeente heeft dan ook besloten om de camera's bij de volgende onderhoudsronde te verwijderen. "Het verwijderen van de camera kan zorgen voor weerstand, sommige bewoners vrezen dat de overlast gaat toenemen zodat duidelijk is dat er geen camera meer hangt. Het is dan ook van belang om goed te communiceren en duidelijk uit te leggen wat de reden is dat de camera verwijderd wordt", aldus de burgemeester.

Onder bewoners werd een enquête verspreid, waar 81 mensen op reageerden (pdf). Daarvan vinden er 75 dat de camera's het veiligheidsgevoel vergroten. 54 respondenten vinden dat cameratoezicht geen aantasting van de privacy is. De gemeente laat weten dat de infrastructuur, voor het cameratoezicht in het winkelcentrum in tact blijft, zodat het eenvoudig is om de camera's weer terug te plaatsen mocht dat nodig zijn.