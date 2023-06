Voormalig AIVD-directeur Bertholee in adviesraad Autoriteit Persoonsgegevens

Oud-directeur van de AIVD Rob Bertholee is benoemd als lid van de adviesraad van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hij is door minister Weerwind voor Rechtsbescherming benoemd voor een periode van vier jaar en volgt daarmee Jeanine Peek op. Haar termijn eindigde eerder dit jaar. "Met de komst van Rob Bertholee wordt de kennis en ervaring op het gebied van rechtshandhaving en nationale veiligheid binnen de raad versterkt", aldus de AP.

Bertholee had een lange carrière in de krijgsmacht en was van 2011 tot en met 2018 hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Bij zijn afscheid liet Bertholee weten dat hij veiligheid belangrijker dan privacy vindt. "Ik snap dat de Nederlandse burger hecht aan zijn privacy. Daar hecht ik zelf ook aan. Volgens mij kun je daar ook niet omheen. De tegenstelling wordt heel vaak gemaakt tussen veiligheid en privacy. Je zou hem zo kunnen noemen, maar ik zou hem toch iets anders stellen. Uiteindelijk gaat het om het belang van de Nederlandse gemeenschap in zijn geheel versus het belang van de individuele burger en daar moet je afwegingen in maken", aldus Bertholee destijds.

Op dit moment is Bertholee lid van de raden van advies van de Rechtbank Den Haag en Public Sonar. Hij maakt deel uit van internationale denktank The Alphen Group en zit in de jury van de Ien Dales Integriteitsaward. Met de toetreding van Bertholee bestaat de adviesraad van de AP weer uit vijf leden. Naast Bertholee zijn dat Alexander Pechtold (voorzitter), Marleen Stikker, Ineke Sybesma en Eric Tjong Tjin Tai.