Online aangifte van ransomware bij politie vanaf derde kwartaal mogelijk

Dat gaat (zoals met het meeste) niet meer als een registratie zijn. Ze kunnen er niets tegen doen namelijk. En daders met hersens laten zich niet pakken. Dus je ziet je data toch niet terug tenzij je betaalt. En dat willen ze niet hebben. Dus op politieburo gaan ze je bewerken niet te betalen. Dat is dan het enige wat er gebeurt.



Ik zou nog steeds geen aangifte doen. Gewoon omdat het volstrekt zinloos is. Het enige wat echt werkt is regelmatig goeie backups maken. Heb je dat niet gedaan en je wil je data echt terug hebben, is betalen vaak de enige optie.