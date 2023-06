Iers voorstel goedgekeurd dat kritiek op privacytoezichthouder lastiger maakt

Het Ierse parlement heeft een zeer omstreden wetsvoorstel goedgekeurd dat het lastiger maakt om kritiek op de Ierse privacytoezichthouder DPC te uiten. Privacyactivist Max Schrems spreekt een ongrondwettelijke wet die de vrijheid van meningsuiting beperkt en alleen bedoeld is om critici van de DPC de mond te snoeren.

Sectie 26A is een toevoeging aan de Ierse privacywetgeving die door de Ierse privacytoezichthouder was aangevraagd en het mogelijk maakt om documenten als "vertrouwelijk" aan te merken. Het publiceren van dergelijke documenten is nu strafbaar. De door Schrems opgerichte privacyorganisatie noyb ligt al jaren overhoop met de DPC. Veel techbedrijven hebben in Ierland hun Europees hoofdkantoor, waardoor de Ierse toezichthouder de aangewezen partij is voor het afhandelen van privacyklachten en mogelijke AVG-overtredingen.

Noyb stelt dat de DPC techbedrijven de hand boven het hoofd houdt door klachten zeer traag af te handelen en zeer lage boetes bij overtredingen op te leggen. De Europese privacytoezichthouders hebben geregeld bij boetebesluiten van de DPC ingegrepen omdat de boetes van de Ierse toezichthouder te laag waren. Noyb publiceert hierbij geregeld documenten over deze zaken.

"De regering stelt dat de DPC alleen 'vertrouwelijkheid' in zeer specifieke gevallen kan claimen en alleen bij specifieke informatie. De DPC heeft eerder, en zonder juridische basis, gehele procedures vertrouwelijk verklaard. De wet heeft geen oplossing voor dergelijk onrechtmatig gedrag", aldus noyb. "Alle juridische experts waar we mee spraken stellen dat Sectie 26A in strijd is met Ierse en Europese wetgeving", voegt Schrems toe.

De privacyactivist verwacht dat de nieuwe wet voor meer rechtszaken over procedures zal zorgen, in plaats van dat er resultaten kunnen worden geboekt. "Ik denk dat onze strijd voor het echt handhaven van de AVG zo efficient was, dat de DPC ons nu probeert te criminaliseren. We hadden niet gedacht dat dit in een Europese democratie mogelijk was. De DPC en het Ierse ministerie van Justitie volgen met deze wet in de voetstappen van de Hongaarse premier Orban."