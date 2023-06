Staatssecretaris gevraagd naar gebruik .NLD-extensie voor overheidssites

Staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering is door de VVD gevraagd of er kan worden onderzocht of het mogelijk is om overheidssites herkenbaarder voor burgers te maken, bijvoorbeeld door overheidssites van een .NLD-extensie te voorzien. Aanleiding zijn websites die erg op overheidssites lijken, maar commerciële diensten aanbieden waarbij burgers meer geld kwijt zijn dan op overheidssites het geval is.

"Waar je bij de officiële websites van de overheid een euro voor een bepaalde dienst betaalt, biedt een site die niet van de overheid is dezelfde diensten aan voor bijna 20 euro. Veel Nederlanders hebben dit niet door. Ik wil graag dat de sites van de overheid herkenbaarder worden, door bijvoorbeeld een duidelijke extensie te hebben aan het einde van de URL zoals bijvoorbeeld www.overheid.NLD", stelt VVD-Kamerlid Rahimi op Twitter.

Het Kamerlid heeft staatssecretaris Van Huffelen nu gevraagd of het gebruik van de NLD-extensie of andere mogelijkheden om overheidssites herkenbaarder te maken kunnen worden onderzocht. "Want onnodig betalen voor overheidsdiensten hoort niet", aldus Rahimi, die tevens opmerkt voor andere oplossingen open te staan.