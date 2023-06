OM eist zes jaar cel tegen vermeende uitbater van malafide webwinkels

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 30-jarige Rotterdammer die wordt verdacht van het oplichten van honderdnegentig mensen via malafide webwinkels een gevangenisstraf van zes jaar geëist. Via de malafide webshops werd allerlei dure merkkleding aangeboden. Klanten kregen de producten na betaling echter nooit geleverd. Op deze manier gingen slachtoffers voor meer dan 120.000 euro het schip in.

Volgens het OM blijkt uit onderzoek dat de verdachte het geld heeft uitgegeven aan onder meer luxe goederen, dure reizen en cosmetische ingrepen. Ook zou de man katvangers hebben ingezet om het geld te incasseren, aangezien zijn eigen rekeningen door de bank waren geblokkeerd. Met de strafeis wil het OM naar eigen zeggen laten zien dat het digitale criminaliteit hard aanpakt.

"Digitale criminaliteit is een groot probleem in onze samenleving waarbij veel volstrekt onschuldige slachtoffers vallen", aldus de officier van justitie. Een ander aspect van de zaak is het gemak waarmee de verdachte dit volgens het OM deed en bleef doen. "Hoewel verdachte meerdere keren door medewerkers van het tv-programma Opgelicht werd geconfronteerd met zijn handelen, bleef hij volgens het strafdossier doorgaan met zijn praktijken." De rechtbank doet over twee weken uitspraak.