Data 1,1 miljoen patiënten gestolen bij ransomware-aanval op Britse universiteit

Bij een ransomware-aanval op de Universiteit van Manchester is ook een dataset met de informatie van 1,1 miljoen patiënten van tweehonderd ziekenhuizen buitgemaakt, zo meldt de Britse krant The Independent. De universiteit werd eerder deze maand het slachtoffer van een "cyberincident" waarbij gegevens van studenten en afgestuurde studenten werden gestolen. Laatst ontvingen studenten al een e-mail van de aanvallers dat de gestolen gegevens openbaar gemaakt zouden worden als de universiteit het gevraagde losgeld niet betaalde.

Nu stelt The Independent dat ook informatie van traumapatiënten en mensen behandeld na terreuraanvallen, wat voor onderzoeksdoeleinden door de universiteit was verzameld, is gestolen. Uit documenten waar de Britse krant over zegt te beschikken blijkt dat de aanvallers toegang tot de back-upservers hadden. Bij de aanval zou 250 gigabyte aan data zijn buitgemaakt. Het datalek is inmiddels bij de Britse privacytoezichthouder ICO gemeld. Verdere details zijn niet door de universiteit gegeven, zoals hoe de aanval mogelijk was.