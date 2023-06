VS meldt actief misbruik van kwetsbaarheden in Samsung-telefoons

De Amerikaanse overheid meldt actief misbruik van verschillende kwetsbaarheden in smartphones van fabrikant Samsung. Het gaat in totaal om zes beveiligingslekken waar Samsung in 2021 patches voor uitbracht en die in het ergste geval een aanvaller willekeurige code laten uitvoeren. Details over de aanvallen zijn niet door het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security bekendgemaakt.

Samsung zelf maakt geen melding van aanvallen. Wel blijkt uit de impactscore van de kwetsbaarheden dat een aanvaller vermoedelijk al toegang tot het toestel moet hebben om er misbruik van te kunnen maken. De enige kwetsbaarheid waarvan de impact als "high" is bestempeld is CVE-2021-25487. Voor dit beveiligingslek, waardoor een aanvaller willekeurige code kan uitvoeren, verscheen in oktober 2021 een update.

Het CISA houdt een lijst bij van actief aangevallen kwetsbaarheden en stelt vervolgens deadlines wanneer federale overheidsinstanties de update voor het betreffende probleem moeten installeren. De lijst, die inzicht geeft in kwetsbaarheden waarvan aanvallers misbruik maken, wordt geregeld met nieuw aangevallen beveiligingslekken uitgebreid. De nieuwste update van de lijst bevat naast de aangevallen Samsung-kwetsbaarheden ook twee aangevallen kwetsbaarheden in routers van D-Link. Amerikaanse federale overheidsinstanties zijn opgedragen de betreffende updates voor 20 juli te installeren.