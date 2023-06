Akamai: criminelen verkopen bandbreedte slachtoffers via "proxyjacking"

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Detectie, incident response, purple teaming: Bij het SOC van de AIVD houden we ons in de volle breedte bezig met de technische kant van cyber security. Ben je al een ervaren security specialist, een ervaren network engineer of ben je net afgestudeerd en wil je je verder ontwikkelen op het gebied van cyber security?