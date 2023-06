Politie Noord-Nederland gaat via "digikamer" online de buurt in

De politie heeft de eerste "digikamer" in Noord-Nederland geopend waarmee agenten naar eigen zeggen online de buurt in gaan maar ook bijvoorbeeld openbare bronnen gaan monitoren. Volgens de politie moet de digikamer helpen met het behouden van de verbinding met wijken en het optreden tegen digitale criminaliteit. Inwoners van Sneek hebben de primeur. Zij kunnen sinds gisteren vanuit hun eigen woonkamer in gesprek gaan met de (digitale) wijkagent.

In de digikamer wordt ook informatie verzameld die van belang is voor de politie en worden zaken met betrekking tot digitale criminaliteit opgepakt, zoals internetoplichting of online afpersing. De digikamer moet ook de huidige samenwerking met de gemeenten versterken, bijvoorbeeld tijdens evenementen, door het gezamenlijk monitoren van openbare bronnen.

"De samenleving blijft zich ontwikkelen en dat betekent dat we continu kijken hoe we politiemensen zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Met de digikamer krijgen agenten in Sneek de handvatten om ook via digitale kanalen aanwezig te zijn en verbonden te blijven met de wijk", aldus de politie. De inzet van de digikamer wordt de komende tijd getest en getoetst. Mogelijk worden er in de toekomst meer digikamers in Noord-Nederland opgezet.