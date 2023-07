Securitybedrijf: 338.000 FortiGate firewalls missen update voor kritiek lek

Meer dan 338.000 FortiGate firewalls van fabrikant Fortinet missen een belangrijke beveiligingsupdate voor een kritieke kwetsbaarheid waardoor de apparaten op afstand zijn over te nemen, zo stelt securitybedrijf Bishop Fox op basis van eigen onderzoek. Aanvallers maken inmiddels actief misbruik van het beveiligingslek, zo liet de Amerikaanse overheid onlangs nog weten.

He beveiligingslek, aangeduid als CVE-2023-27997, laat een aanvaller door het versturen van speciaal geprepareerde requests willekeurige code en commando's op de apparatuur uitvoeren. De impact van het lek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.2. Misbruik is alleen mogelijk wanneer de SSL VPN-interface is ingeschakeld. Bishop Fox deed een scan op internet en detecteerde 490.000 FortiGate firewalls waarvan de SSL VPN-interface vanaf internet toegankelijk is. 338.000 (69 procent) miste de beveiligingsupdate voor CVE-2023-27997. Beheerders worden dan ook opgeroepen om de update te installeren.