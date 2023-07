Schneier: zelfrijdende auto's zijn surveillancecamera's op wielen

Zelfrijdende auto's zijn surveillancecamera's op wielen, zo stelt de bekende beveiligingsexpert Bruce Schneier. Aanleiding is berichtgeving van Bloomberg dat de Amerikaanse politie negen zoekbevelen bij Google-zusterbedrijf Waymo indiende waarbij beelden van zelfrijdende taxi's werden opgevraagd. Waymo ontwikkelde technologie voor zelfrijdende auto's en biedt in verschillende Amerikaanse steden een taxidienst met dergelijke voertuigen aan.

De zelfrijdende auto's beschikken over tientallen camera's met een 360 graden beeld van de omgeving. Politiekorpsen in San Francisco en Maricopa County dienden meerdere zoekbevelen in waarbij ze voor het onderzoek naar moorden, overvallen en een poging tot ontvoering beelden van de autonome taxi's wilden hebben. Waymo laat tegenover TechCrunch weten dat het beeldmateriaal alleen na een bevel of dagvaarding verstrekt.

Bloomberg merkt op dat zelfrijdende diensten zoals Waymo en Cruise nog niet dezelfde marktpenetratie hebben als deurbelcamera Ring, maar de hoeveelheid beeldmateriaal die tijdens de ritjes wordt gemaakt nieuwe mogelijkheden voor politie biedt. In alle gevallen die Bloomberg onderzocht ontving politie het gevraagde beeldmateriaal kort nadat het bevel was ingediend. Of de opnames vervolgens ook bij de rechtszaak werden gebruikt is onbekend.