Australische overheid maakt cursus over 8 essentiële beveiligingsmaatregelen

De Australische overheid heeft een cursus ontwikkeld waarin organisaties wordt geleerd hoe ze "acht essentiële" beveiligingsmaatregelen kunnen toepassen. Eerder stelde de Australische inlichtingendienst dat veruit de meeste cyberaanvallen door het implementeren van de “Essential 8” zijn te voorkomen. De nu aangekondigde cursus is ontwikkeld door het Australische Cyber Security Centre (ACSC).

De Essential 8 bestaan uit het blokkeren van scripts en uitvoerbare bestanden (application control), patchen van applicaties, uitschakelen van macro's in Microsoft Office, hardenen van gebruikersapplicaties, beperken van beheerdersrechten, patchen van besturingssystemen, implementeren van multifactorauthenticatie en het geregeld maken van back-ups. Tijdens de cursus wordt organisaties uitgelegd wat de Essential 8 inhouden, hoe die zijn te implementeren en hoe de implementatie is te testen. De cursus wordt nu onder verschillende overheidsinstanties getest en zal vanaf augustus in heel Australië worden uitgerold.