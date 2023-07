Autoriteit Persoonsgegevens kondigt eerste scriptieprijs voor studenten aan

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft voor het eerst een prijs aangekondigd voor studenten die hun scriptie insturen. Volgens de privacytoezichthouder is de scriptieprijs bedoeld voor het stimuleren van studenten om wetenschappelijk onderzoek te doen op het gebied van gegevensbescherming. "Dit levert waardevolle nieuwe kennis en inzichten op."

De AP-scriptieprijs kent elk jaar een ander onderwerp. Dit jaar is het thema ‘toezicht op algoritmes’. Sinds begin dit jaar houdt de Autoriteit Persoonsgegevens ook toezicht op het gebruik van algoritmes. Scripties moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen voordat ze naar de AP-scriptieprijs kunnen meedingen. Zo moet het een universitaire masterscriptie zijn die in het studiejaar 2022/2023 is geschreven en door de universiteit is beoordeeld met een 8 of hoger.

Op basis van de samenvattingen vindt een voorselectie plaats, waarna de meest aansprekende scripties beoordeeld worden door een beoordelingscommissie. Daarbij wordt gekeken naar de originaliteit van de probleemstelling, relevante kennis en inzichten voor de AP, wetenschappelijke kwaliteit en leesbaarheid en presentatie. Op 29 januari 2024 wordt de eerste AP-scriptieprijs uitgereikt op het kantoor van de toezichthouder in Den Haag. De beste scriptie krijgt de hoofdprijs van 2000 euro. Voor de tweede en derde plek zijn er prijzen van respectievelijk 1000 en 500 euro.