Mobiele telefoons vanaf 2024 niet meer in het klaslokaal toegestaan

Mobiele telefoons zijn vanaf 1 januari volgend jaar niet meer in het klaslokaal toegestaan. Alleen als de mobieltjes noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les mogen ze worden gebruikt, bijvoorbeeld in een les over digitale vaardigheden. Dat heeft minister Dijkgraaf van Onderwijs afgesproken met de VO-raad, Sectorraad GO, AVS, AOb, CNV-onderwijs, FvOV, Ouders en Onderwijs, LAKS en LBVSO.

Scholen mogen zelf met leraren, ouders en leerlingen de exacte regels afspreken over wat wel en niet is toegestaan. Zo kunnen scholen zelf de keuze maken om mobiele telefoons helemaal uit de school te weren. Leerlingen die afhankelijk zijn van hun telefoon, bijvoorbeeld om medische redenen of vanwege een beperking, mogen deze wel gewoon gebruiken. Voor het speciaal onderwijs komen dan ook aangepaste afspraken.

De komende tijd werken de betrokken organisaties de afspraak verder uit. Na de zomervakantie kunnen dan ook leraren, leerlingen en hun ouders met elkaar bespreken hoe dit er op hún school precies gaat uitzien, zodat zij dit op 1 januari 2024 hebben geregeld. Eind volgend schooljaar wordt geëvalueerd of de afspraak het gewenste effect heeft of dat eventueel toch een wettelijk verbod nodig is.

"Met deze nationale afspraken willen de eerder genoemde partijen duidelijke grenzen stellen aan het gebruik van mobiele telefoons in het klaslokaal. Leerlingen hebben recht op een optimale leeromgeving zonder onnodige afleiding", aldus de minister. "Ik heb er vertrouwen in dat deze sector met succes invulling zal geven aan deze afspraken en komt tot een cultuurverandering die het pedagogisch klimaat in het klaslokaal ten goede komt."