Grootste containerhaven van Japan getroffen door ransomware-aanval

De grootste containerhaven van Japan is getroffen door een ransomware-aanval, die de containeroverslag heeft stilgelegd. De aanval op de haven van Nagoya deed zich gisterenavond voor. Door de systeemuitval kunnen minder containerschepen de haven aandoen, wat weer gevolgen heeft voor de in- en uitvoer van containers. De haven van Nagoya verwerkt elk jaar tweehonderd miljoen ton aan goederen.

Volgens de Japanse publieke omroep NHK hebben de aanvallers via de printers hun losgeldboodschap verspreid, waarin staat dat gegevens zijn versleuteld en er losgeld moet worden betaald. Details over de aanval zijn niet gegeven, maar de autoriteiten verwachten dat werkzaamheden bij de getroffen containerterminals morgen kunnen worden hervat, zo meldt The Asahi Shimbun.

Autofabrikant Toyota Motor, dat via de haven van Nagoya de meeste auto's verscheept, stelt dat de aanval nog geen gevolgen heeft voor de leveringen van nieuwe auto's, maar dat te importeren en exporteren onderdelen niet kunnen worden geladen op de haven totdat het probleem is verholpen. Een woordvoerder laat aan The Business Times weten dat er op dit moment geen impact op de productie is.