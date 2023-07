Minister: onderwijs mag Google Chrome en Chromebooks blijven gebruiken

Het Nederlandse onderwijs mag in het nieuwe schooljaar de producten van Google blijven gebruiken. Het techbedrijf komt volgende maand met een nieuwe verwerkersversie van Google Chrome en Chrome OS voor het Nederlandse onderwijs, waarmee eerder vastgestelde privacyproblemen worden opgelost, zo heeft minister Dijkgraaf van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Ook het gebruik van Google Workspace for Education blijft toegestaan.

Google Workspace for Education wordt binnen het onderwijs door drieduizend scholen in het primair onderwijs, vijfhonderd scholen in het voortgezet onderwijs en de Rijksuniversiteit Groningen gebruikt. Eerder bleek dat Google Workspace for Education niet volgens de regels van de AVG kon worden gebruikt. Daarop kwam Google met een verbeterplan, maar dat nam niet alle risico's volledig weg, zo werd begin dit jaar duidelijk.

Begin dit jaar hebben onderwijsinstellingen SURF en SIVON dan ook gesprekken gevoerd met Google over de aanvullende maatregelen die nodig zijn. Vorige maand heeft Google verschillende maatregelen doorgevoerd waardoor de eerder geconstateerde acht hoge privacyrisico’s zijn weggenomen. Bij de controle op de door Google genomen maatregelen zijn echter ook vijf nieuwe zaken ontdekt.

"SURF en SIVON hebben met Google afgesproken om deze bevindingen aan te pakken in een continu proces, dat is ingeregeld om te kunnen sturen op de blijvende AVG-compliance van de producten van Google", laat de minister daarover weten. Tevens is met Google afgesproken dat er een Data Transfer Impact Assessment (DTIA) wordt uitgevoerd, waarin de risico’s van internationale doorgifte van persoonsgegevens worden onderzocht. De resultaten daarvan worden dit najaar verwacht.

Chromebooks

Naast het privacyonderzoek naar Google Workspace werd er ook een apart privacyonderzoek naar Google Chrome en Chrome OS uitgevoerd, het besturingssysteem dat op Chromebooks draait. De Haagse Privacy Company die het onderzoek uitvoerde stelde dat onderwijsinstellingen risicobeperkende technische maatregelen moesten nemen voor het gebruik van Chromebooks en de Chrome-browser totdat Google een verwerkersversie van beide producten uitbrengt. Deze versie verschijnt volgende maand.

"Dit betekent dat scholen gebruik kunnen blijven maken van de Googleproducten in het nieuwe schooljaar", zo staat in een beslisnota over de Kamerbrief. De Autoriteit Persoonsgegevens liet afgelopen maart weten dat het voor de start van het nieuwe schooljaar duidelijkheid van de overheid wil of Google-producten volgens de AVG-regels binnen het onderwijs kunnen worden gebruikt. De toezichthouder werd eind juni over de gang van zaken ingelicht. "De AP benadrukt het belang dat de nieuwe bevindingen en de DTIA voortvarend worden opgepakt en opgelost", laat de minister daarover weten.