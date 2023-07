JumpCloud roteert wegens "lopend incident" alle admin API-keys van klanten

Softwarebedrijf JumpCloud heeft wegens een "lopend incident" besloten om alle admin API-keys van klanten te roteren. JumpCloud biedt een platform waarmee organisaties hun gebruikers, hun apparaten en toegang tot it-middelen kunnen beheren. Vandaag verstuurde het bedrijf een e-mail naar klanten dat uit voorzorg vanwege een lopend incident de API-keys zijn geroteerd.

JumpCloud maakt ook excuses voor de verstoring die dit bij organisaties veroorzaakt en zegt later met aanvullende informatie over het incident te komen. De e-mail van het bedrijf zorgde op Twitter en Reddit voor de nodige vragen, aangezien het nog altijd onduidelijk is wat er precies gaande is. Op een supportpagina laat JumpCloud weten voor welke diensten het roteren van de API-keys gevolgen heeft.