Tiener krijgt wegens phishing Telegram-verbod van twee jaar opgelegd

De rechtbank Den Haag heeft een tiener die zich bezighield met de verkoop van phishingpanels onder andere een Telegram-verbod voor de periode van twee jaar opgelegd. Ook moet de jongen gedurende de proeftijd twee keer al zijn computers, smartphones en andere gegevensdragers door de reclassering laten controleren. Met phishingpanels kan iemand zonder technische kennis eenvoudig een phishingsite opzetten.

De tiener bood niet alleen phishingpanels aan, ook beschikte hij over inloggegevens die via phishingsites waren verkregen. Het ging om tientallen gebruikersnamen en wachtwoorden voor webwinkel bol.com, die de verdachte via chatapplicatie Telegram ontving. De buitgemaakte inloggegevens gebruikte de tiener voor het bestellen van mobiele telefoons, een PS4-game en een gaming headset.

Volgens de rechter heeft de tiener zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben en verspreiden van een technisch hulpmiddel, dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is voor het plegen van een misdrijf. Daarnaast bleek de verdachte twee vuurwapens in bezit te hebben. Volgens de rechter heeft de tiener sinds zijn aanhouding een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Daar werd dan ook rekening mee gehouden bij het bepalen van de strafmaat.

De rechter veroordeelde de tiener tot een jeugddetentie van 138 dagen, waarvan 120 dagen voorwaardelijk. Ook moet de verdachte een taakstraf van 40 uur en een leerstraf van 25 uur uitvoeren. Het zijn echter de bijzondere voorwaarden die het vonnis doen opvallen. De verdachte mag gedurende de proeftijd van twee jaar geen gebruikmaken van Telegram en zijn smartphones, usb-sticks en computers twee keer door de reclassering laten controleren. Het Openbaar Ministerie had om het Telegram-verbod gevraagd, maar geeft daar geen verdere uitleg bij.