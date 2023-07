Tweede Kamer neemt opnieuw motie over client-side scanning aan

De Tweede Kamer heeft opnieuw een motie over client-side scaning aangenomen, nadat het kabinet eind juni bekendmaakte een andere motie over het tegengaan van client-side scanning niet uit te voeren. Door de Tweede Kamer aangenomen moties hoeft het kabinet niet uit te voeren, maar dit is uitzonderlijk, aldus het kabinet zelf in een reactie over het niet uitvoeren van een motie over de Europese digitale identiteit.

Bij client-side scanning wordt de inhoud gecontroleerd van chatberichten die burgers willen verzenden. De Europese Commissie wil aanbieders van chatapps verplichten dit in te voeren. Eerder deze week spraken wetenschappers en hoogleraren in een open brief van een "politieagent in de broekzak" en het "continu aftappen van burgers".

Een meerderheid in de Tweede Kamer maakt zich ook zorgen over client-side scanning en verzocht het kabinet via een motie hier niet mee akkoord te gaan. De motie werd met een meerderheid aangenomen, alleen VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen. Het kabinet gaf eind juni aan de motie niet uit te zullen voeren, omdat dit de onderhandelingsruimte van Nederland in Brussel zou beperken.

Gisteren kwamen D66, PVV, PvdA, Groep van Haga, Forum voor Democratie, Gundogan, SP, Partij voor de Dieren, DENK en Volt met een nieuwe motie waarin het kabinet wordt verzocht om geen onomkeerbare stappen te nemen op het gebied van client-side scanning totdat de brief met onderbouwing van het besluit om de eerdere motie niet uit te voeren met de Tweede Kamer is besproken. Volgens de indieners van de motie heeft het kabinet namelijk geen onderbouwing gegeven om de motie over het tegengaan van client-side scanning niet uit te voeren.

De minister was tegen de motie, maar die werd door een meerderheid aangenomen. SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gundogan, D66, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga stemden voor. De VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen de motie.

Rondetafelgesprek

Eind juni vond er overleg plaats tussen de vaste commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer en minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid. De commissieleden hadden kritiek op het niet uitvoeren van de motie, omdat tal van experts juist waarschuwen voor de risico's van client-side scanning. Minister Yesilgoz liet weten dat er ook experts zijn die wel voorstander zijn.

"Ik zou de minister willen vragen of zij nu alsnog een soort afkoelingsperiode in acht wil nemen en om met echte experts te gaan praten voor, nogmaals, een second opinion. Misschien kan een ander ondersteuningsteam met een frisse blik kijken naar dit geheel en kan zij nog eens tot een brief komen met meer onderbouwing en wellicht een wat redelijkere argumentatie", vroeg PVV-Kamerlid Van Weerdenburg aan de minister.

Yesilgoz liet daarop weten dat er zeker met experts wordt gesproken. "Wij zijn zeker niet zomaar tot dit standpunt gekomen. Ik spreek met de sector, met het NFI, met digitale experts. Dat betekent ook dat we verschillende wetenschappelijke onderzoeken erbij betrekken. Die zijn ook betrokken bij de totstandkoming van dit standpunt." Wie deze experts zijn is onbekend. Wel heeft de minister aangegeven in een volgende Kamerbrief met verwijzingen te komen naar de rapporten en gebruikte bronnen die de basis vormden voor het besluit om de motie niet uit te voeren.

D66 en PVV vroegen de minister ook om een rondetafelgesprek te organiseren over de techniek, impact en effectiviteit van client-side scanning. Dat voorstel is goedgekeurd (pdf). Kamerleden Dekker-Abdulaziz en Van Weerdenburg zullen nu bij de eerstvolgende procedurevergadering na het zomerreces met een voorstel komen.