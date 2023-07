Nickelodeon doet onderzoek naar claim van gelekt productiemateriaal

Televisienetwerk Nickelodeon is een onderzoek gestart na een mogelijk lek van productiemateriaal. Op onder andere Twitter verschenen berichten dat er vijfhonderd gigabyte aan video's, audio, scripts en grafische bestanden van Nickelodeon was gelekt. De bestanden zouden afgelopen januari via een Discord-server zijn verspreid.

"We zijn bekend met socialmediaberichten dat vermeende productiegerelateerde bestanden zonder toestemming beschikbaar zijn gemaakt en hebben een onderzoek ingesteld", aldus een woordvoerder van Nickelodeon tegenover The Register. "De vermeende gelekte content lijkt alleen productiebestanden te zijn en geen data van medewerkers of gebruikers, en een deel lijkt tientallen jaren oud te zijn."

Verschillende media berichten dat het inderdaad om niet eerder uitgebrachte content van Nickolodeon gaat. Hoe de data kon worden gelekt is onbekend. Volgens vx-underground heeft het datalek zich voorgedaan met de "consumer products and experience" portal van Nickolodeon, dat met een authenticatieprobleem te maken had, waardoor gebruikers toegang tot de animatieafdeling van Nickolodeon konden krijgen. Het probleem zou inmiddels zijn verholpen.