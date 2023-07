Ministeries krijgen eigen Chief Privacy Officer voor opstellen privacystrategie

Alle ministeries beschikken later dit jaar over een eigen Chief Privacy Office (CPO) en er komt een CPO Rijk, die een rijksbrede coördinerende rol krijgt. Dat heeft staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer laten weten. Op dit moment is de rijksbrede coördinerende rol voor privacy, in tegenstelling tot informatiebeveiliging (CISO-stelsel) nog niet ingevuld. Zo maakt privacy in de huidige situatie geen onderdeel uit van het Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021.

In dit besluit staan de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven van functionarissen binnen het CIO-stelsel. Zo werd hiervoor in 2021 de functie van Chief Information Security Officer Rijk (CISO Rijk) gecreëerd. Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie, waarin het kabinet werd opgeroepen een CPO bij uitvoeringsorganisaties aan te stellen, is er een onderzoek uitgevoerd.

Daarin wordt aangeraden om de Chief Privacy Officer als aparte functie binnen het huidige stelsel toe te voegen. "Dit betekent dat ieder departement een eigen CPO krijgt en dat er een CPO Rijk wordt benoemd die, in analogie van CISO Rijk, een rijksbrede coördinerende rol krijgt", aldus Van Huffelen. De CPO's op de ministeries gaan zich onder andere bezighouden met het opstellen van een privacystrategie voor het ministerie en het adviseren van het management.

De CPO Rijk wordt verantwoordelijk voor het rijksbrede privacybeleid, naleving, opstellen en actueel houden van het rijksbrede risicobeeld bescherming van persoonsgegevens en het coördineren van rijksbrede datalekken. Vooruitlopend op de formele vaststelling van het CPO-stelsel zijn er al zes CPO’s aangesteld. Het doel is dat dit jaar alle ministeries een CPO hebben benoemd.