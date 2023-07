Canadese rechter oordeelt dat duim-emoji gelijkstaat aan handtekening

De emoji van een duim omhoog staat gelijk aan een digitale handtekening onder een contract, zo heeft een Canadese rechter geoordeeld. Een bedrijf dat graan inkoopt had in maart 2021 een sms-bericht naar cliënten verstuurd waarin werd gesteld dat het 86 ton vlas tegen een bepaalde prijs wilde kopen. Na het versturen van het sms-bericht werd de afzender door een boer gebeld.

Vervolgens maakte het bedrijf dat het vlas wilde kopen een contract op en voorzag het van een handtekening. Een foto van het contract werd naar de boer gestuurd, met de tekst of die het vlas-contract wilde bevestigen. De boer stuurde in antwoord hierop een sms-bericht met alleen een duim-emoji. Het vlas werd echter niet door de boer op de afgesproken datum geleverd. Op dat moment waren de vlasprijzen gestegen.

Volgens het bedrijf had de boer via de duim-emoji aangegeven dat hij met contract akkoord ging. De boer stelde echter dat hij via de emoji alleen wilde aangeven dat hij het contract in het sms-bericht had ontvangen. De rechter stelde echter dat de duim-emoji geen normale manier is om een document te ondertekenen, maar dat in dit specifieke geval het als een handtekening kan worden gezien.