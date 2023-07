ACM: Nederlanders maken steeds minder gebruik van vaste telefoonlijn

Miljoenen Nederlanders beschikken nog over een vaste telefoonlijn, maar hier wordt steeds minder gebruik van gemaakt, zo stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de vandaag verschenen Telecommonitor. Afgelopen april adviseerden meerdere veiligheidsregio's wegens een grote storing bij Vodafone om 112 via een vaste telefoonlijn te bellen of de 112NL-app te gebruiken.

Volgens de ACM waren er in het eerste kwartaal zo'n 4,5 miljoen aansluitingen voor vaste telefonie. Een daling van 2,5 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Het aantal aansluitingen mag dan licht dalen, het aantal gebelde minuten via een vaste telefoonlijn kelderde met maar liefst 25 procent. In het vierde kwartaal van 2022 werd er nog 1,47 miljard minuten via de vaste telefoon gebeld. Dat was in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald naar 1,16 miljard. De oorzaak hiervan is echter onduidelijk.

Verder nam het aantal verstuurde sms’jes in het eerste kwartaal met vier procent af naar 522 miljoen. Het mobiele dataverbruik bleef gelijk: er werd 426 miljoen gigabyte aan data verbruikt door toestellen met simkaart. Het aantal apparaten met een eigen mobiele verbindingen, de zogenoemde machine to machinetoepassingen (M2M), steeg met 110.000 naar 15,26 miljoen. Het gaat dan om bijvoorbeeld om auto’s of om rookmelders, alarmsystemen en slimme energiemeters die via een internetaansluiting informatie uitwisselen met de digitale systemen van beheerders van de apparaten.