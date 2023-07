Overheid waarschuwt nu ook netwerkeigenaren voor kwetsbare bedrijven

Het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken heeft bedrijven sinds juni 2021 al 35.000 keer gewaarschuwd voor kwetsbaarheden in bedrijfssystemen, zoals configuratiefouten, beveiligingslekken en gestolen inloggegevens. Deze waarschuwingen worden nu ook naar de netwerkeigenaar gestuurd waar het kwetsbare bedrijf klant is.

Vorig jaar werden veel bedrijven gewaarschuwd over via het internet benaderbare systemen. Vaak komt dit door een configuratiefout en zijn technisch beheerders zich niet bewust van het gevaar, aldus het DTC. Zo blijkt dat bij veel bedrijven het RDP-protocol benaderbaar is via het internet, waardoor aanvallers vervolgens kunnen proberen om toegang tot systemen van organisaties te krijgen.

Dit jaar waren er al 58 verschillende incidenten waarvoor bedrijven werden gewaarschuwd. Recent werden ondernemingen nog gewezen op een actief aangevallen zerodaylek in MOVEit Transfer, een applicatie voor het uitwisselen van gegevens. Ook organisaties in Nederland werden slachtoffer van de aanvallen. Het DTC stelt dat het de getroffen bedrijven snel heeft kunnen informeren.

Daarnaast hebben meer bedrijven een bedrijfsspecifieke waarschuwing ontvangen. "Dit komt doordat we meer bronnen hebben kunnen aansluiten op onze dataverwerkingssystemen. Voorheen konden we soms geen bedrijfsnaam vinden bij een gevonden kwetsbaarheid, maar wel gegevens van netwerkeigenaren, bijvoorbeeld een internet service provider (ISP) of managed service provider (MSP)", zegt projectleider Kim van der Veen.

Netwerkeigenaren

Volgens het DTC spelen netwerkeigenaren dan ook een belangrijke rol als schakel tussen de overheidsinstantie en kwetsbare bedrijven. Het Digital Trust Center waarschuwt daarom nu ook de betreffende netwerkeigenaar, zodat die de cyberdreiging kan oplossen of de melding kan doorzetten naar het betreffende bedrijf waar de kwetsbaarheid aanwezig is. Om netwerkeigenaren niet te overladen met waarschuwingsmails worden meldingen over dezelfde kwetsbaarheid gebundeld aangeleverd bij de betrokken netwerkeigenaar.