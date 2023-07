Mozilla lanceert compleet vernieuwde versie Thunderbird "Supernova"

Mozilla lanceert morgen een compleet vernieuwde versie van e-mailclient Thunderbird met de codenaam "Supernova", die van een geheel nieuwe gebruikersinterface is voorzien. Daarnaast moet Supernova tien jaar aan 'technical debt' oplossen.

Thunderbird is letterlijk code die bovenop de Firefox-browser draait. Dit heeft als voordeel dat de e-mailclient kan meeliften op de updates en support voor extensies van Firefox. Dit heeft zowel voordelen als nadelen. Het Thunderbird-ontwikkelteam is vrij klein, terwijl Firefox honderden ontwikkelaars heeft. Het bijhouden van alle aanpassingen in Firefox is vaak dan ook een dagtaak voor het kleine Thunderbird-team. Achter de schermen zijn de ontwikkelaars al enige tijd bezig met Supernova (Thunderbird 115). Deze versie is zowel technisch als qua interface volledig vernieuwd.

Zo is er een unified toolbar toegevoegd, nieuwe iconen, een nieuwe indeling, een ander applicatiemenu, aangepast adresboek en nog veel meer zaken. Onder de motorkap moet de nieuwe code ervoor zorgen dat de e-mailclient beter is te onderhouden en door te ontwikkelen. De Thunderbird-ontwikkelaars zijn dan ook van plan om het komende jaar meer verbeteringen en features binnen Supernova toe te voegen. De nieuwe versie wordt morgen als update aan bestaande gebruikers aangeboden.